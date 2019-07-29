Тайбэй, , 09:16 — REGNUM

Спортсмен из Таджикистана Ганиджон Ганиев стал победителем чемпионата Азии и Океании по дзюдо среди кадетов в Тайване, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В четвертьфинальном поединке таджикистанский дзюдоист в весовой категории до 73 кг одержал верх над Данни Вожникевичем из Австралии. В полуфинале Ганиев оказался сильнее Чин-Лианг Чу из Тайбэя, а в финале одолел Серикбола Йестаема из Казахстана.

В весовой категории до 90 кг серебряную медаль завоевал Мансур Рахмон из Таджикистана.

Отметим, чемпионат Азии по дзюдо среди кадетов прошел 27−28 июля в Тайбэе. В соревнованиях приняли участие 159 спортсменов из 17 стран мира. 29 июля в Тайване также стартует чемпионат Азии среди молодежи.

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