Грозный, , 08:54 — REGNUM

В Чечне завершилась международная парусная регата «Кубок Кезеной-Ам 2019». Первое место в соревнованиях заняла команда Федерации парусного спорта Чеченской Республики «Ахмат». Она обошла своих соперников из почти 20 команд, в том числе из других субъектов России, а также Германии, Италии, Эстонии, Финляндии, Чехии, Украины, сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

Второе место заняла команда ArtTube из Таганрога, третье — спортсмены из Италии. В церемонии награждения принял участие глава Чечни Рамзан Кадыров. Он вручил переходящий «Кубок Кезеной-Ам» сборной Чечни по парусному спорту «Ахмат».

Напомним, III международная парусная регата стартовала в Чечне на высокогорном озере Кезеной-Ам 25 июля. На высоте 1870 метров над уровнем моря за кубок боролись более 60 спортсменов на монотипных быстроходных парусных лодках класса SB20. Глава Чечни, приветствуя участников, сообщил, что международная парусная регата войдет в Книгу рекордов России как самая высокогорная регата в Евразии.

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