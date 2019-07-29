Эйндховен, Нидерланды, , 08:21 — REGNUM

Московский ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, Хендрикс намерен продолжить карьеру в итальянской «Болонье», которая проявляла к нему интерес, но так и не предприняла попыток его подписать.

Отмечается, что 24-летний полузащитник готов рассмотреть другие варианты продолжения карьеры, если «Болонья» не направит предложение по трансферу. В качестве вариантов называются ЦСКА и ряд немецких клубов.

В сезоне 2018/19 Хендрикс сыграл 38 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

Читайте также: «Арсенал» продал «Гамбургу» нападающего Амаечи