Екатеринбург, , 08:09 — REGNUM

В Екатеринбурге открыт набор в команду волонтеров чемпионата мира по боксу среди мужчин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации «Волонтёры Урала».

Уточняется, что волонтёром может стать любой гражданин старше 16 лет, для этого достаточно оставить заявку на сайте организации: www.volural.ru. У граждан, имеющих опыт работы на массовых мероприятиях, будет приоритет. Набор продолжится до 19 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбург с инспекцией посетили члены комиссии международной ассоциации бокса. Они убедились в том, что город готов к проведению крупного спортивного форума.

Отметим, что в состязания примут участие более 500 лучших боксёров планеты.

Напомним, что мужской ЧМ-2019 по боксу пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября в помещении международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». В современной истории России чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдёт впервые (ранее чемпионат мира по боксу прошёл в СССР в 1989 году).

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссары международной ассоциации бокса прибыли с инспекцией на Урал