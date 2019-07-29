Хоккенхайм, Германия, 29 июля 2019, 07:47 — REGNUM
Подиум российского гонщика Даниила Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso, основанной в 2005 году.
Впервые гонщик Toro Rosso поднимался на подиум в 2008 году. Тогда немецкий пилот Себастьян Феттель, который сейчас выступает за Ferrari, победил на Гран-при Италии в Монце.
Напомним, 28 июля в гонке на Гран-при Германии стартовавший на 14-м месте Квят смог финишировать на третьей позиции. Сама гонка при этом проходила в сложных погодных условиях.
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