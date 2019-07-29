Одесса, Украина, , 07:16 — REGNUM

Киевское «Динамо» одержало победу над «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины. Встреча прошла в Одессе и завершилась со счётом 2:1.

Футболисты «Шахтёра» открыли счёт в конце первого тайма. На 45-й минуте отличился полузащитник Алан Патрик.

«Динамо» смогло отыграться и вырвать победу в конце второго тайме. На 80-й минуте счёт сравнял защитник Никита Бурда. А спустя три минуты победный гол забил хавбек Денис Гармаш.

Таким образом, «Динамо» в восьмой раз выиграло Суперкубок Украины, догнав «Шахтёр» по этому показателю.