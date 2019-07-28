Москва, , 22:56 — REGNUM

Лучшим игроком матча третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Локомотив» признан защитник «армейцев» Марио Фернандес, который провел на поле все 90 минут. Об этом сообщает Матч ТВ со ссылкой на экспертов.

Марио Фернандес (cc) Елена Рыбакова

«Фернандес признан лучшим игроком матча третьего тура РПЛ против «Локомотива», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июля московский ЦСКА обыграл столичный «Локомотив» в домашнем матче третьего тура чемпионата России. Встреча, завершившаяся со счетом 1:0, проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

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