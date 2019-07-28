Москва, , 21:27 — REGNUM

Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила 28 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи в составе хозяев поля нападающий Фёдор Чалов, который забил единственный мяч на 42-й минуте.

Отметим, что после трех матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. Клуб «Локомотив», набравший четыре балла, находится на восьмой позиции.

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