Оренбург, , 16:06 — REGNUM

Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла на поле оренбургского стадиона «Газовик» и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в матче уже на 1-й минуте встречи открыл иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун. Следующего мяча пришлось ждать до 55-й минуты встречи, когда в ворота «Оренбурга» был назначен одиннадцатиметровый удар, который удачно реализовал нападающий Артем Дзюба. Этот счет и стал итоговым.

Отметим по итогам матча «Зенит» с 9 очками занимает пока первое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» не имеет в активе очков и находится на 15-й позиции.