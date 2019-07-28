Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM

Фанаты «Зенита» на выездном матче своей команды в Оренбурге поздравили моряков с Днем Военно-морского флота. Болельщики развернули на гостевой трибуне портрет Петра I и баннер, напоминающий о том, кто был «отец русского флота».

Поздравление фанатов Twitter: @zenit_spb

https://twitter.com/zenit_spb/status/1155433485848449024

Добавим, футболисты из Петербурга тоже решили поздравить великого императора забитым голом, правда, забил его иранец Сердар Азмун.

Как отмечает пресс-служба «Зенита», легионер на 11-й секунде встречи с клубом «Оренбург» забил самый быстрый гол сине-бело-голубых в чемпионатах России, превзойдя достижение Алексея Ионова, установленное в июне 2011 года, когда тот поразил ворота «Ростова» на 12-й секунде матча.

На данный момент петербуржцы на выезде обыгрывают «Оренбург» — 1:0.