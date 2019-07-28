Барселона, Испания, , 15:31 — REGNUM

Защитник сборной Бразилии по футболу Дани Алвес, являющийся на клубном уровне свободным агентом, надеется вернуться в клуб «Барселона», сообщает 28 июля Esporte.

Дани Алвес (cc) Ronnie Macdonald

По данным источника, 36-летний игрок будет ждать предложения от каталонского клуба до начала августа.

Также сообщается, что футболист надеется на переговоры о приобретении «Барселоной» бразильского нападающего команды «Пари Сен-Жермен» Неймара, так как в эту сделку может быть включен португальский защитник «Барселоны» Нелсон Семеду. В этом случае у каталонской команды одно место защитника станет вакантным.

Отметим, в завершившемся сезоне Дани Алвес сыграл за клуб «ПСЖ» в 32 матчах и отметился в них 3 мячами и 8 голевыми передачами.