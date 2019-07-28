Милан, Италия, , 15:20 — REGNUM

Бельгийский полузащитник футбольного миланского клуба «Интер» Раджа Наингголан согласился покинуть команду, сообщает 28 июля журналист Фабрицио Романо.

Полузащитник футбольного миланского клуба «Интер» Раджа Наингголан (cc) Wolf

По данным источника, 31-летний игрок не входит в планы нового главного тренера миланской команды Антонио Конте, и он сам это прекрасно сознает.

Поэтому футболист обратился к своему агенту по поводу возможности уйти из «Интера» нынешним летом.

Также отмечается, что Наингголан хотел бы вернуться в клуб «Кальяри», за который играл с 2010 по 2014 года. Однако он может изменить это решение, если к нему поступит предложение от клуба, участвующего в Лиге чемпионов.

Отметим, в минувшем сезоне Раджа Наингголан сыграл в 36 матчах за «Интер» и смог забить в них 7 голов. Его текущий контракт с клубом рассчитан до 2022 года.