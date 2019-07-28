Москва, , 14:51 — REGNUM

Руководство футбольного московского клуба «Спартак» поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову после поражения московского клуба от новичка Российской Премьер-лиги (РПЛ) команды «Тамбов», сообщает 28 июля Eurofootball.

По данным источника, хозяева «Спартака» дали 53-летнему белорусскому специалисту пять матчей для исправления ситуации. Теперь судьбу Кононова в «Спартаке» решат три матча РПЛ с клубами ЦСКА, «Динамо» и «Ахмат», а также два матча Лиги Европы со швейцарским клубом «Турн».

При этом специалист будет немедленно уволен в случае, если «Спартак» не продвинется в еврокубках.

Отметим, по итогам трех туров РПЛ московский «Спартак» находится на промежуточном, девятом месте турнирной таблицы высшей лиги российского футбола, выиграв и проиграв по одному мачту и один сведя к ничейному результату.

Читайте также: «Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ