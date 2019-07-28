Тула, , 14:19 — REGNUM

Футбольный тульский клуб «Арсенал» разгромил футболистов «Ростова» в матче 3-го тура молодежного чемпионата России по футболу.

Встреча состоялась на поле тульского стадиона ДЮСШ «Арсенал» и закончилась разгромом гостей со счетом 7:0.

Главными героями встречи стали хавбеки хозяев Даниил Хлусевич и Тимур Лобанов, оформившие в матче дубли (29-я, 75-я и 78-я, 90-я минуты соответственно). Ещё по голу на свой счет записали Тамерлан Мусаев (36-я), Георгий Сулаквелидзе (59-я) и Даниил Ерофеев (82-я).

Отметим, по итогам матча тульский «Арсенал» с 6 очками занимает пятое место в турнирной таблице молодежного первенства России по футболу. «Ростов» с 3 очками — на двенадцатом месте. Матч основных команд состоится позднее, 28 июля, на поле тульского стадиона «Арсенал» и начнется в 16:30 мск.