Лондон, , 13:36 — REGNUM

Футбольный лондонский клуб «Арсенал» продал своего форварда Ксавьера Амаечи в команду «Гамбург», сообщает 28 июля пресс-служба лондонского клуба.

При этом детали трансфера не разглашаются. Известно только, что 18-летний футболист будет играть в «Гамбурге» под номером 17.

Отметим, футболист пришел в «Арсенал» в 2017 году и зимой 2018 заключил с клубом первый контракт профессионала. В минувшем сезоне сыграл за лондонскую команду в 18 матчах и отметился в них 5 голами и 5 результативными передачами. Также игрок выступает за молодежную английскую сборную по футболу.