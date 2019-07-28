Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM

Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» договорился с командой «Уфа» о трансфере защитника бело-голубых Данила Кругового, сообщает 28 июля «Чемпионат».

По данным источника, бело-голубые приобрели 21-летнего футболиста в свой состав, однако по его условиям игрок продолжит играть в «Уфе» на правах аренды от «Зенита» до конца нынешнего сезона.

Также ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал уфимскому клубу за Кругового 1 млн евро.

Отметим, Данил Круговой является воспитанником «Зенита» и с 2015 по 2018 года играл в составе команды «Зенит-2», после чего перешел на правах аренды в «Уфу». В завершившемся сезоне сыграл в 9 матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) и смог в них отличиться одним забитым мячом.