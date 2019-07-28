Хабаровск, , 12:23 — REGNUM

Воронежский футбольный клуб «Факел» уступил с минимальным счетом футболистам «СКА-Хабаровска» в матче 5-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) России.

Игра проходила на поле хабаровского стадиона имени Ленина и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный во встрече мяч записал на свой счет полузащитник хабаровского клуба Адлан Кацаев, забивший мяч в ворота соперника на 25-й минуте встречи.

Отметим, по итогам матча «СКА-Хабаровск» набрал 7 очков и поднялся на девятую строчку турнирной таблицы ФНЛ. «Факел» с 2 очками находится на семнадцатой позиции.