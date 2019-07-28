Владивосток, , 12:17 — REGNUM

Футбольный владивостокский клуб «Луч» переиграл ярославскую команду «Шинник» в матче 5-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча состоялась на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Даур Квеквескири, поразивший ворота «Шинника» на 57-й минуте, а буквально через минуту хавбек гостей Тимур Пухов счет сравнял.

Все решил пенальти, назначенный в ворота «Шинника» на 70-й минуте и удачно реализованный нападающим гостей Саидом Алиевым, который и привел счет к итоговому результату.

Отметим, по итогам игры «Луч» с 8 очками находится на седьмом месте турнирной таблицы ФНЛ. «Шинник» имеет в активе 10 очков и располагается на четвертой строчке.