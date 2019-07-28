Ливерпуль, Великобритания, , 12:00 — REGNUM

Футбольный клуб «Ливерпуль» пополнился 16-летним нападающим команды «Фулхэм» Харви Эллиотом, сообщает 28 июля пресс-служба ливерпульской команды.

При это детали трансферной сделки не сообщаются.

Отметим, ранее Харви Эллиот стал самым молодым футболистом в истории футбольной английской Премьер-лиги, выйдя на матч 37-го тура английского чемпионата между «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» на 88-й минуте игры.

Также отметим, в завершившемся сезоне Харви Эллиот сыграл в 2 матчах за «Фулхэм» и не успел в них отличиться результативными действиями.