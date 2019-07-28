Краснодар, , 10:53 — REGNUM

Американский нападающий Алан Уильямс может перейти в один из российских баскетбольных клубов, сообщает 28 июля Sportando.

По информации источника, 26-летний баскетболист близок к подписанию контракта с командой «Локомотив-Кубань».

Отметим, в завершившемся сезоне Алан Уильямс играл за клуб НБА «Бруклин Нетс» и провел в регулярном чемпионате ассоциации 67 матчей, набирая в средне по 6,2 очка и делая по 5,5 подборов за игру. Заканчивал прошедший сезон в одном из китайских клубов.