Эдмонтон, Канада, , 10:51 — REGNUM

Американский боксер Макс Холлоуэй одержал верх над своим соотечественником Фрэнки Эдгаром в титульном бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире UFC 240, проходившем в Эдмонтоне.

Поединок проходил в течение всех пяти заявленных раундов и закончился победой Холлоуэя единогласным решением судей.

Отметим, это 21-я победа в карьере 27-летнего Холлоуэя при 4 проигрышах, по её итогам он сохранил свой титул чемпиона UFC в полулегком весе. Для 37-летнего Эдгара это седьмое поражение при 23 победах и 1 ничьей.

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