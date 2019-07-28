Кванджу, Южная Корея, , 10:23 — REGNUM

Мужская сборная России по плаванию с лучшим результатом вышла в финал комбинированной эстафеты 4×100 м на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Кванджу.

В составе российской сборной выступали Михаил Вековищев, Владислав Гринев, Климент Колесников и Антон Чупков, показавшие результат 3 минуты 30,72 секунды.

При это российская женская сборная в составе Дарья Васькина, Анна Белоусова, Светлана Чимрова и Дарья Устинова показала только 12-й результат и не смогла квалифицироваться в финал соревнований.

Отметим, финал мужской комбинированной эстафеты 4×100 м состоится позднее, 28 июля и начнется в 15:40 мск.