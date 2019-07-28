Балтимор, США, , 10:18 — REGNUM

Кубинский боксер Юриоркис Гамбоа победил Романа Мартинеса из Пуэрто-Рико в поединке, проходившем в рамках вечера бокса в Балтиморе.

Уже во втором раунде доминирующий на ринге кубинец провел две точные серии боковых ударов, после чего его оппонент оказался на полу и не смог продолжать поединок. Гамбоа была засчитана победа техническим нокаутом.

Отметим, это 30-я победа (18 — нокаутом) в карьере 37-летнего кубинца, являющегося экс-чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), с двумя поражениями. Для 36-летнего Мартинеса, являющегося неоднократным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBО), это поражение стало четвертым при 30 победах (18 — нокаутом) и 3 ничьих.