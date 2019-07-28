Монреаль, Канада, , 08:16 — REGNUM

Хоккейный клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» заключил новое соглашение со своим американским форвардом Майклом Маккэроном, сообщает 28 июля пресс-служба команды.

Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» (сс) Maniacduhockey

Также сообщается, что заключенный контракт носит двусторонний характер и рассчитан на один сезон.

Отметим, в минувшем сезоне Майкл Маккэрон не играл в основном составе «Монреаля» и выступал фарм-клубе АХЛ. 24-летний хоккеист сыграл в 32 матчах лиги и смог набрать в них 21 (7 шайб + 14 результативных передач) очко при 46 минутах штрафа.