Минск, , 08:02 — REGNUM

В составе футбольного клуба второй лиги Белоруссии «Андердог» выступил 58-летний игрок, сообщает 28 июля пресс-служба команды.

Полузащитник Николай Метелицкий вышел на поле в матче со командой «СДЮШОР-3» и отметился в игре результативной передачей. Его возраст на момент учатсия в игре составил 58 лет, 8 месяцев и 13 дней. Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу «Андердога».

Отметим, своим участием в игре Николай Метелицкий установил новый рекорд Белоруссии по данному показателю. Предыдущий рекорд принадлежал Юрию Пудышеву, который в возрасте 56 лет, 6 месяцев и 22 дней в 2010 году сыграл в составе брестского «Динамо» против команды БАТЭ.