Доха, , 07:41 — REGNUM

Уругвайский нападающий Абель Эрнандес перешел в состав футбольного катарского клуба «Аль-Ахли», сообщает 28 июля пресс-служба команды из Катара.

Условия заключенного контракта не уточняются. При этом известно, что 28-летний футболист в ближайшее время должен присоединиться к своему новому клубу на спортивных сборах, проходящих в Нидерландах.

Отметим, Абель Эрнандес играл за московский клуб ЦСКА в сезоне 2018/19, придя в клуб в августе 2018 года на правах свободного агента. В составе московской команды провел 15 матчей, в которых забил 3 мяча.