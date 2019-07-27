Краснодар, , 21:30 — REGNUM

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле переиграл команду «Сочи» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила 27 июля на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Иван Игнатьев (дубль) и Магомед-Шапи Сулейманов.

Отметим, что после трех матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. Клуб «Сочи», пока не набравший баллов, находится на шестнадцатой позиции.

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