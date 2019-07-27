Обнинск, Калужская область, , 20:42 — REGNUM

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Обнинска Калужской области, заслуженный мастер спорта Михаил Вековищев завоевал 26 июля серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в спортшколе «Олимп».

Заслуженный мастер спорта Михаил Вековищев. Nikatv.ru

Михаил Вековищев взял «серебро» в командной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Россияне показали второе время — 7.01,81, уступив «золото» пловцам из Австралии.

На мировом первенстве 2019 года пловцы сборной России завоевали три золотых и одну серебряную медали.