Кванджу, Южная Корея, , 15:42 — REGNUM

Допинг-проба австралийской пловчихи Шайны Джек дала положительный результат. Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

По словам Джек, она не принимала запрещённое вещество сознательно.

«Сейчас идет расследование, я и моя команда делаем всё возможное, чтобы выяснить, когда и каким образом это вещество попало в организм», — написала Джек.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта в проходит в южнокорейском Кванджу. Соревнования завершатся 28 июля.

Читайте также: Двое кенийских легкоатлетов отстранены из-за допинга — СМИ