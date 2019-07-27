Кванджу, Южная Корея, 27 июля 2019, 15:42 — REGNUM
Допинг-проба австралийской пловчихи Шайны Джек дала положительный результат. Об этом сама спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
По словам Джек, она не принимала запрещённое вещество сознательно.
«Сейчас идет расследование, я и моя команда делаем всё возможное, чтобы выяснить, когда и каким образом это вещество попало в организм», — написала Джек.
Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта в проходит в южнокорейском Кванджу. Соревнования завершатся 28 июля.
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