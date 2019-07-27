Вильярреаль, Испания, , 15:20 — REGNUM

Полузащитник «Фулхэма» и сборной Камеруна Андре-Франк Замбо стал игроком «Вильярреала». Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Отмечается, что Замбо перешёл в «Вильярреал» на правах аренды до окончания сезона 2019/20 с возможностью последующего выкупа.

Напомним, летом 2018 года 23-летний футболист перешёл в «Фулхэм» из «Марселя». В составе английского клуба он сыграл 25 матчей.

Добавим, что в составе сборной Камеруна Замбо провел 19 матчей, в которых забил два гола.

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