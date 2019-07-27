Кванджу, Южная Корея, , 15:26 — REGNUM

Мужская сборная Италии по водному поло стала победительницей на чемпионате мира по водным вилам спорта, проходящем в Кванджу.

В финальном матче итальянцы одержали уверенную победу над сборной Испании со счетом 10:5.

В поединке за третье место сошлись мужские сборные Венгрии и Хорватии. В упорной борьбе бронзовым призером чемпионата мира в Кванджу стала сборная Хорватии, одержавшая верх со счетом 10:7.

Отметим, мужская сборная команда России по водному поло в турнире участия не принимала.