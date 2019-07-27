Кванджу, Южная Корея, , 15:10 — REGNUM

Российский пловец Владимир Морозов не смог занять призовое место в финальном заплыве на 50 м кролем у мужчин, остановившись в шаге от медали.

Морозов финишировал четвертым с результатом 21,53 секунды и ему не хватило буквально 0,08 секунды до второго результата, показанного греком Кристаном Голомеевым и бразильцем Бруно Фратусом (21,45 секунды), которые разделили между собой серебряную медаль. Первое место завоевал американец Калеб Дрессел (21,04 секунды).

Отметим, лидером в общекомандном зачете на чемпионате по водным видам спорта в Кванджу является сборная Китая, в активе которой 29 (16 золотых, 10 серебряных, 3 бронзовых) награды. Сборная России на втором месте с 25 (12 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых) наградами.