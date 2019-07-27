Калининград, , 14:37 — REGNUM

Калининградская «Балтика» может купить нападающего португальского футбольного клуба «Витория Сетубал» Аллефа. Об этом сообщает издание A Bola.

По информации издания, представители «Балтики» договорились о переходе с самим футболистом. В настоящее время обсуждаются детали его трансфера.

Отмечается, что Аллеф, скорее всего, достанется «Балтике», бесплатно, но португальский клуб получит значительный процент со следующей продажи форварда.

Добавим, что Аллеф является воспитанником бразильского клуба «Санта Круз». В сезоне 2018/19 он сыграл за «Сетубал» в 19 матчах, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.