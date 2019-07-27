Нур-Султан, , 14:54 — REGNUM

Баскетбольный казахский клуб «Астана» подписал контракт с американским защитником Джереми Хиллом, сообщает 27 июля пресс-служба команды.

При этом срок заключенного соглашения и условия личного контракта 33-летнего баскетболиста не разглашаются.

Отметим, Джереми Хилл начал свою профессиональную карьеру в 2013 году в команде колледжа Саванна. Затем перешел в команду штата Владоста, откуда в 2017 году был вызван во Всеамериканскую команду NABC Coach Division-II. В следующем сезоне баскетболист играл в составе команды «Jacksonville Giants», выступая в полупрофессиональной лиге Американской Баскетбольной Ассоциации (АБА). В апреле 2018 года он подписал контракт с командой «Lakeland Magic».