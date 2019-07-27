Кванджу, Южная Корея, , 14:30 — REGNUM

Обрушение верхнего этажа ночного клуба в южнокорейском Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, это случайность, считает российская пловчиха Юлия Ефимова.

«Как пожар или любое другое бедствие, это могло случиться где угодно. Это случайность», — заявила Ефимова, чьи слова приводит РИА «Новости».

Также российская спортсменка рассказала, что она не опасается из-за произошедшего куда-либо выходить, так как у неё на это просто нет времени и поэтому она никуда не выходит.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 27 июля, стало известно об обрушении верхнего этажа ночного клуба в Кванджу, в результате которого погибло 2 человека и ещё пострадало ещё 17.