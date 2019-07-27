Милан, Италия, , 14:21 — REGNUM

Уругвайский защитник «Интера» Диего Годин заявил, что миланский клуб похож на мадридский «Атлетико». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По словам Година, «Интер» и «Атлетико» похожи тем, что оба клуба пытаются прервать доминирование в гонке за чемпионство.

«Цель «Интера» — победить. Мы должны усердно работать, чтобы положить конец монополии «Ювентуса», — сказал Годин.

Напомним, июле Годин перешёл из «Атлетико» в «Интер» на правах свободного агента. В составе мадридского клуба он играл с 2010 года.

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