Шанхай, Китай, , 13:55 — REGNUM

Бразильский полузащитник Оскар, выступающий за китайский клуб «Шанхай СИПГ» заявил, что хочет играть в чемпионате Италии. Об этом сообщает Passioneinter.

По словам Оскара, он разговаривал с представителями двух миланских клубов — «Милана» и «Интера».

"Не могу вдаваться в подробности, но скажу следующее: я хочу играть в Италии», — сказал Оскар.

Напомним, 27-летний хавбек является воспитанником «Сан-Паулу». В 2012 году он перешёл в «Челси» за €32 млн. В январе 2017 года он перебрался в «Шанхай СИПГ» за €60 млн. Его контракт игрока с китайским клубом рассчитан до конца 2020 года.

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