Москва, , 14:03 — REGNUM

Московский футбольный клуб «Спартак» принял решение расстаться со своим парагвайским полузащитником Лоренсо Мельгарехо, сообщает 27 июля РБК-Спорт со ссылкой на источник в «Спартаке».

Также сообщается, что в клубе уже объявили 28-летнему футболисту, что не нуждаются в его услугах, а представитель игрока уже ищет ему новую команду в России.

Кроме этого, известно, что к Мельгарехо проявляет интерес клуб «Ростов» и что он покинет команду в течение 2−3 недель.

Отметим, Лоренсо Мельгарехо перешел в «Спартак» из «Кубани» зимой 2016 года за 4,5 млн евро. В минувшем сезоне сыграл за красно-белых в 23 матчах Российской Премьер-лиги и отметился в них 3 мячами и 2 голевыми передачами. Его текущий контракт с московской командой рассчитан до лета 2020 года.