Лилль, Франция, , 14:02 — REGNUM

Нападающий футбольного клуба «Лилль» Николя Пепе из Кот-д'Ивуар близок к переходу в лондонскую команду «Арсенал», сообщает 27 июля сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, агенты 24-летнего игрока склоняются к переходу их подопечного в «Арсенал», так как только лондонский клуб может полностью удовлетворить их требования по комиссии на данную сделку.

Отметим, в завершившемся сезоне футболист сыграл за «Лилль» в 41 матче и отметился в них 23 мячами и 12 голевыми передачами. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.