Лас-Вегас, США, , 13:28 — REGNUM

Американский боец смешанного стиля (ММА) Би Джей Пенн продолжит свою профессиональную карьеру, сообщил 27 июля журналист Аарон Бронстетер в своем Twitter.

По информации источника, соперником 40-летнего Би Джей Пенна в очередном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) станет его 34-летний соотечественник Ник Ленц.

При этом информация о месте и дате проведения схватки не сообщаются, а по непроверенным данным бой может состояться в ноябре нынешнего года.

Отметим, бывший чемпион UFC Би Джей Пенн не выигрывал в боях промоушна с ноября 2010 года, проиграв последнюю схватку в мае текущего года Клэю Гуиде единогласным решением судей.

Также ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что он хотел бы чтобы Би Джей Пенн закончил свою профессиональную карьеру.