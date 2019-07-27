Лас-Вегас, США, 27 июля 2019, 13:28 — REGNUM
Американский боец смешанного стиля (ММА) Би Джей Пенн продолжит свою профессиональную карьеру, сообщил 27 июля журналист Аарон Бронстетер в своем Twitter.
По информации источника, соперником 40-летнего Би Джей Пенна в очередном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) станет его 34-летний соотечественник Ник Ленц.
При этом информация о месте и дате проведения схватки не сообщаются, а по непроверенным данным бой может состояться в ноябре нынешнего года.
Отметим, бывший чемпион UFC Би Джей Пенн не выигрывал в боях промоушна с ноября 2010 года, проиграв последнюю схватку в мае текущего года Клэю Гуиде единогласным решением судей.
Также ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что он хотел бы чтобы Би Джей Пенн закончил свою профессиональную карьеру.