Краснодар, , 13:21 — REGNUM

Французский полузащитник Реми Кабелля заявил, что от предложения «Краснодара» нельзя было отказаться. Об этом сообщает L’Equipe.

По словам Кабелля, он собирался остаться в «Сент-Этьене», и у него не было планов сменить клуб. Но ему пришло предложение от «Краснодара».

"От такого предложения невозможно было отказаться. Каждый выиграл в этой ситуации, потому что и «Сент-Этьен» получил хорошую компенсацию», — сказал Кабелля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кабелля перешёл в «Краснодар» из «Сент-Этьена», за который он играл с лета 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: «Краснодар» объявил о переходе французского полузащитника Кабелля