Краснодар, 27 июля 2019, 13:21 — REGNUM
Французский полузащитник Реми Кабелля заявил, что от предложения «Краснодара» нельзя было отказаться. Об этом сообщает L’Equipe.
По словам Кабелля, он собирался остаться в «Сент-Этьене», и у него не было планов сменить клуб. Но ему пришло предложение от «Краснодара».
"От такого предложения невозможно было отказаться. Каждый выиграл в этой ситуации, потому что и «Сент-Этьен» получил хорошую компенсацию», — сказал Кабелля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кабелля перешёл в «Краснодар» из «Сент-Этьена», за который он играл с лета 2018 года.
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