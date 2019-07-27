Москва, , 12:39 — REGNUM

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко заявил, что его команда одержала заслуженную победу над «Уралом» в матче третьего тура чемпионата России. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

"Было видно команду на поле, поэтому мы победили заслуженно», — сказал Панченко.

Он добавил, что у команды был боевой настрой на матч, поскольку «Урал» после двух туров шёл на первом месте в турнирной таблице.

Напомним, «Динамо» одержало победу над «Уралом» в матче третьего тура чемпионата России по футболу со счётом 2:0.

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