Лейпциг, Германия, , 12:39 — REGNUM

Агент нападающего РБ «Лейпциг» Тимо Вернера Карл-Хайнц Ферстер не подтвердил слухи о переходе его подопечного в мюнхенскую команду «Бавария», его слова на эту тему 27 июля приводит Spox.

«Я ничего об этом не знаю», — заявил агент 23-летнего футболиста, отметив перед этим, что он сам удивился, когда прочитал об этом.

Отметим, текущий контракт Вернера рассчитан до лета 2020 года потому РБ «Лейпциг» намерен продать футболиста сейчас, чтобы избежать его бесплатного ухода из команды через год.

Также ранее сообщалось о том, что мюнхенская «Бавария» согласовала с игроком условия личного контракта, чтобы оказать давление на руководство «Лейпцига».

Напомним, в минувшем сезоне Тимо Вернер сыграл 33 матча в составе «Лейпцига» и отметился в них 19 мячами и 7 результативными передачами.