Кобе, Япония, , 12:38 — REGNUM

Бельгийский защитник Томас Вермален вошел в состав футбольного клуба «Виссел Кобе», сообщает 27 июля пресс-служба японской команды.

Также известно, что 33-летний игрок находился в статусе свободного агента и потому достался японской команде бесплатно. При этом условия личного контракта игрока не сообщаются.

Отметим, футболист является воспитанником амстердамской команды «Аякс». За свою карьеру играл в клубах «Ваалвейк», лондонском «Арсенаел», «Роме» и «Барселоне». В составе последней четырежды стал чемпионом УЕФА, два раза обладателем Кубка Испании и по одному разу выиграл в Суперкубке УЕФА, Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.