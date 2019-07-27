Торонто, Канада, , 12:38 — REGNUM

Атакующий защитник Винс Картер, пребывающий в статусе свободного агента, заявил о своей готовности вернуться в команду «Торонто Рэпторз», его слова приводит 27 июля 12up.

«Вернуться в «Торонто»? Всё будет зависеть от клуба и болельщиков», — заявил 42-летний баскетболист.

Также игрок отметил, что он готов к такому возвращению, если его захотят в команде «Торонто».

Отметим, в минувшем сезоне Винс Картер играл за команду «Атланта Хоукс» и в 76 матчах за неё в среднем набирал по 7,4 очка, делал по 2,6 подбора и отдавал по 1,1 передачи за игру, проводя на паркете в среднем по 17,5 минуты.

Напомним, ранее баскетболист заявил, что следующий сезон станет для него последним. За 21 сезон в НБА ветеран ассоциации выступал в таких клубах как «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз», «Сакраменто Кингз» и «Атланту».