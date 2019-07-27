Кванджу, Южная Корея, , 11:32 — REGNUM

На чемпионате мира в Кванджу по водным видам спорта произошло обрушения здания ночного клуба, в результате чего пострадало несколько спортсменов, сообщает 27 июля Yonhap.

По данным источника, обрушение верхнего этажа ночного клуба, расположенного неподалеку от деревни спортсменов на ЧМ, произошло в 2:30 по местному времени. Его причиной, как позднее сообщила полиция, стало слишком большое количество людей на этаже.

Также сообщается, что в результате обрушения погибло 2 гражданина Южной Кореи, ещё 17 получили ранения разной степени тяжести. Из них 8 являются участниками чемпионата мира по водным видам спорта: 3 гражданина США, 2 гражданина Новой Зеландии и по одному гражданину Бразилии, Италии и Нидерландов,

При этом все спортсмены, за исключением бразильца, являются ватерполистами и шестеро из них — женщины.

Отметим, чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу завершится 28 июля.