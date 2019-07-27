Каир, , 11:14 — REGNUM

В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.

По данным источника, неопознанное тело обнаружил в доме отец футболиста, который сразу сообщил в полицию о своей находке. Египетской службой уголовного розыска начато расследование обстоятельств произошедшего.

Отметим, Моххамед эль-Ненни перешел в лондонский «Арсенал» из швейцарского «Базеля в 2016 года. В сезоне 2018/19 сыграл за свой клуб в 17 матчах и смог в них отметиться одним голевым пасом.

Напомним, в минувшем сезоне лондонский «Арсенал» финишировал на пятом месте в чемпионате Английской Премьер-лиги, что не позволило клубу квалифицироваться в Лигу чемпионов.