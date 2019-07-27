Москва, , 10:52 — REGNUM

Американский форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн заявил, что готов сыграть за сборную США на Кубке мира — 2019 в Китае. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Если сборной США нужны очки в быстром переходе, то я готов», — написал Клайберн.

Напомним, ранее сборная США столкнулась с отказом нескольких ведущих игроков играть на турнире. От участия отказались Джеймс Харден, Дэмьен Лиллард, Энтони Дэвис и другие.

Кроме того, в руководстве сборной США отвергли вариант с приглашением ветерана команды Кармело Энтони.

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