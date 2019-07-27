Вашингтон, , 10:51 — REGNUM

Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов может в следующем бою промоушна BRAVE CF (бои на кулаках без перчаток) встретиться с экс-чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе британцем Амиром Ханом, рассказал глава BRAVE CF Моххамед Шахид, его слова приводит 27 июля Bloody Elbow.

«Бой Артема Лобова и Амира Хана нам потенциально интересен», — заявил глава BRAVE CF.

Также он отметил, что его организация готова начать обсуждение организации такого поединка. При этом Мохаммед Шахид подчеркнул, что, по его мнению, у Артема Лобова есть и другие варианты, и он хотел бы видеть российского бойца соперником боксера высокого уровня.

Отметим, в своем последнем поединке на турнире Bare Knuckle FC 6 Артем Лобов одержал победу единым решением судей над американцем Полом Малиньяджи.