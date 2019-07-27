Вашингтон, , 10:50 — REGNUM

Хоккейный клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» заключил новый контракт со своим канадским нападающим Чендлером Стивенсоном, сообщает 27 июля Washington Post.

По данным издания, руководство клуба и 25-летний хоккеист заключили соглашение сроком на один сезон с годовой зарплатой 1,05 млн долларов.

Также сообщается, что, заключив это соглашение, сторонам удалось избежать арбитражных слушаний, которые были назначены на 1 августа текущего года.

Отметим, в минувшем сезоне Чендлер Стивенсон сыграл за «Вашингтон» в 63 матчах регулярного чемпионата и набрал в них 11 (5 шайб + 6 результативных передач) очков, проводя по 12 минут в среднем на льду. В шести матчах плей-офф не отметился никакими результативными действиями.